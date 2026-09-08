Almacenamiento en baterías: la pieza clave del sistema energético

El sistema eléctrico de Colombia está viviendo una de sus mayores transformaciones en los últimos años, gracias al desarrollo y expansión del uso de las baterías.

Dentro del contexto del país, las fuentes renovables empiezan a desempeñar un rol cada vez más relevante en la matriz de generación. Sin embargo, los momentos del día en los cuales operan las centrales solares y eólicas no coinciden con la franja horaria en la que se presenta la mayor demanda energética, generando tensiones entre oferta y demanda.

Es ahí donde aparece la tecnología de almacenamiento como respuesta al desfase. Sin embargo, las baterías no solucionan todo el problema. La explicación en profundidad la cuenta Gustavo Gómez en este capítulo de Alta Tensión.

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