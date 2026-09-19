“Es importante que pensemos en reconstruir la vida”: gobernadora del Chocó pide unidad nacional

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de Chocó, en el cierre del Festival de las Ideas 2026. | Foto: Caracol Radio

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, cerró la sexta edición del Festival de las Ideas con un llamado a convertir la emergencia que vive el departamento en una oportunidad para transformar sus condiciones sociales y económicas. Desde Villa de Leyva, sostuvo que la reconstrucción no puede limitarse a recuperar lo perdido, sino que debe abrir una nueva etapa para el territorio.

“Hoy tenemos un plan Chocó. Y eso es, yo creo, lo más importante. Es el primer momento donde hemos dejado de hablar solamente de lo urgente y pasamos a hablar de lo importante”, afirmó.

La mandataria explicó que el departamento ha enfrentado durante años emergencias naturales y humanitarias que obligan a priorizar la atención inmediata, dejando en segundo plano el desarrollo, la infraestructura y la generación de oportunidades. Según Córdoba, la diferencia en esta ocasión ha sido el respaldo nacional.

El plan surge tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó al departamento y contempla la reconstrucción de las viviendas, la recuperación de servicios, educación, salud, infraestructura y tejido social.

La mandataria recordóque unas 32.000 viviendas resultaron afectadas y advirtió que muchas de ellas representaban décadas de trabajo y patrimonio familiar. “Por eso es tan importante que hoy no nos pensemos solamente en cómo reconstruir una vivienda, sino cómo reconstruir la vida, el patrimonio, la herencia familiar”.

La propuesta busca además aprovechar las capacidades económicas del territorio. Nubia Córdoba planteó impulsar la generación de empleo y empresas, el turismo de naturaleza, el desarrollo minero y energético y proyectos de infraestructura como el corredor bioceánico.

Más de 400 líderes se reúnen en la sexta edición del Festival de las Ideas en Villa de Leyva para hablar sobre el futuro de Colombia. | Foto: Caracol Radio Ampliar Más de 400 líderes se reúnen en la sexta edición del Festival de las Ideas en Villa de Leyva para hablar sobre el futuro de Colombia. | Foto: Caracol Radio Cerrar

En materia minera, sostuvo que el reto es lograr que los recursos del departamento entren a la economía formal y beneficien a sus habitantes. Mencionó el oro, el platino y minerales estratégicos para la tecnología, asimismo, el enorme potencial del río Atrato para proyectos de generación energética.

“No queremos reconstruir lo que había. No le sirve al departamento del Chocó reconstruir lo que había, tenemos que ir por más”, aseguró. Su planteamiento es aplicar el concepto de “Build Back Better” (reconstruir mejor) y, en sus palabras, también “Build Back Bigger” (construir más grande).

Córdoba destacó igualmente la participación del sector privado en la respuesta a la emergencia, tanto en la construcción de viviendas como en iniciativas educativas. Celebró que empresas, fundaciones, cooperantes y ciudadanos se han sumado a la recuperación del departamento.

Para la gobernadora, ese respaldo constituye el principal activo de la actual coyuntura: la articulación entre Estado, empresas y ciudadanía. “No hay ninguna manera que un departamento con las condiciones preexistentes como las del Chocó pueda recuperarse solo”, afirmó.

Con todo, Córdoba cerró su intervención con un llamado a mantener ese apoyo más allá de la emergencia. “El Departamento hoy transita hacia la recuperación, pero no lo hace solo, lo hace con el país como respaldo”, concluyó.