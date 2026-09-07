Yaguará fortalece viviendas, mejoramientos y nuevas soluciones habitacionales

Neiva

Continúa respaldando proyectos sociales en Yaguará, con acciones enfocadas en vivienda y salud. En el municipio fueron entregadas dos ambulancias, una financiada juntamente con la administración local y otra con un aporte departamental de $100 millones.

En materia habitacional, el proyecto Villa Laura avanza con la entrega de 53 viviendas, de las 100 contempladas en la iniciativa. Cada unidad tiene 72 metros cuadrados y cuenta con sala-comedor, cocina, dos habitaciones, baño y patio posterior, espacios diseñados para brindar mejores condiciones a las familias beneficiarias.

Lenin Trujillo González, afirmo que “el proyecto representa una inversión cercana a los $9.600 millones, de los cuales $1.000 millones corresponden al aporte del Gobierno Departamental. El municipio destinó $5.533 millones y los beneficiarios contribuyeron con $3.066 millones para hacer realidad este programa de vivienda”.

A estas obras se suman 60 mejoramientos habitacionales en sectores urbanos y rurales, financiados con aportes de $300 millones por parte del departamento y una suma igual del municipio. Además, 350 viviendas contarán con servicio de gas, cuyas redes principales ya están instaladas, ampliando así las condiciones de bienestar para más familias de Yaguará.