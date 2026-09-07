Yaguará fortalece viviendas, mejoramientos y nuevas soluciones habitacionales
El gobierno departamental impulsa obras sociales que mejoran la atención en salud y las condiciones de vivienda.
Neiva
Continúa respaldando proyectos sociales en Yaguará, con acciones enfocadas en vivienda y salud. En el municipio fueron entregadas dos ambulancias, una financiada juntamente con la administración local y otra con un aporte departamental de $100 millones.
En materia habitacional, el proyecto Villa Laura avanza con la entrega de 53 viviendas, de las 100 contempladas en la iniciativa. Cada unidad tiene 72 metros cuadrados y cuenta con sala-comedor, cocina, dos habitaciones, baño y patio posterior, espacios diseñados para brindar mejores condiciones a las familias beneficiarias.
Lenin Trujillo González, afirmo que “el proyecto representa una inversión cercana a los $9.600 millones, de los cuales $1.000 millones corresponden al aporte del Gobierno Departamental. El municipio destinó $5.533 millones y los beneficiarios contribuyeron con $3.066 millones para hacer realidad este programa de vivienda”.
A estas obras se suman 60 mejoramientos habitacionales en sectores urbanos y rurales, financiados con aportes de $300 millones por parte del departamento y una suma igual del municipio. Además, 350 viviendas contarán con servicio de gas, cuyas redes principales ya están instaladas, ampliando así las condiciones de bienestar para más familias de Yaguará.
José Lisardo Moreno Ramírez
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...