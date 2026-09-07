Tres arboles muertos ponen en riesgo a habitantes y hogares del barrio Vergel Alto, en Neiva

Neiva

Habitantes del barrio Vergel Alto, en Neiva, advierten sobre el peligro que representan tres árboles muertos ubicados en la calle 14 A, entre carreras 37 y 38. Según la comunidad, cada ejemplar tendría cerca de 36 metros de altura, por lo que una eventual caída podría ocasionar graves daños y poner vidas en riesgo.

Los residentes aseguran que las raíces de los árboles también han afectado la infraestructura vial y las tuberías de aguas lluvias y residuales. La situación ha generado socavaciones en el sector, aumentando el temor de que el terreno ceda y termine comprometiendo las viviendas ubicadas en esta zona de pendiente.

Cesar Celis Rodríguez, líder de la comunidad, comento que “la existencia de un riesgo inminente para los habitantes del sector. Sin embargo, tras insistir ante la Alcaldía de Neiva, recibieron recientemente una respuesta que autoriza la tala de los árboles, pero señala que la comunidad debe asumir la intervención”.

Los habitantes cuestionan además que se les indique que los Bomberos Oficiales solo pueden actuar cuando los árboles ya hayan caído, pues consideran que la Gestión del Riesgo debe priorizar la prevención. Calculan que unas 50 personas y cerca de 15 viviendas podrían verse afectadas por una emergencia.