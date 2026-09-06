Operativos en municipios del Huila, dejan 21 personas capturadas por homicidios

Neiva

Los operativos contra el homicidio en el Huila, desde el 16 de agosto y el 3 de septiembre fueron judicializadas 21 personas por homicidio y tentativa. El operativo contó con investigadores criminales y unidades de inteligencia de policía Huila. Las autoridades indicaron que el despliegue permitió avanzar en el esclarecimiento de 11 hechos violentos.

Según el coronel Diego Mora, comento que “las capturas, se registraron en Guadalupe, La Plata, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Tarqui y Colombia. También se realizaron procedimientos en Bogotá y Florencia. Según las autoridades, los casos investigados dejaron 13 víctimas y corresponden a hechos ocurridos entre 2024 y 2026”.

En Pitalito fueron capturados presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como “Los Burbuja”. Los detenidos estarían relacionados con una tentativa de homicidio. También fueron aprehendidos tres adolescentes, señalados de participar en el homicidio de Óscar Añasco Erazo. Los menores, de 14, 15 y 16 años, quedaron bajo medida de internamiento preventivo por decisión judicial.

En Bogotá fue ubicado alias “Brayan”, señalado de pertenecer a una estructura armada y de varios homicidios. La Policía aseguró que estas acciones contribuyeron a una reducción del 23 % de los homicidios durante agosto. Entré los capturados figuran familiares presuntamente involucrados en hechos derivados de conflictos interpersonales