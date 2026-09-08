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08 sep 2026 Actualizado 17:55

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Incautan 14 celulares en la cárcel Las Mercedes de Montería: eran utilizados para extorsionar

La Policía Metropolitana de Montería lideró el operativo en el que se intervinieron tres patios del pabellón 5 del penal

Incautan 14 celulares al interior de la cárcel Las Mercedes de Montería: eran utilizados para extorsionar. Foto: prensa Policía Metropolitana de Montería.

Incautan 14 celulares al interior de la cárcel Las Mercedes de Montería: eran utilizados para extorsionar. Foto: prensa Policía Metropolitana de Montería.

Incautan 14 celulares al interior de la cárcel Las Mercedes de Montería: eran utilizados para extorsionar. Foto: prensa Policía Metropolitana de Montería.
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El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, destacó el operativo realizado al interior de la cárcel Las Mercedes, donde se habrían incautado cerca de 14 celulares, ocho cargadores y 12 tarjetas SIM que eran utilizados para extorsionar.

La intervención se realizó en el pabellón número 5, donde fueron inspeccionados 03 patios que cuentan con 30 celdas, teniendo como objetivo buscar y neutralizar las herramientas con las que, presuntamente, una red delincuencial extorsionaba tras las rejas. La operación surgió a partir de información suministrada por ciudadanos y de labores de inteligencia, relacionadas con varios casos de extorsión por vía telefónica”, informó el coronel Ruiz.

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De acuerdo con las investigaciones, los responsables utilizaban teléfonos celulares para comunicarse con las víctimas y hacerse pasar por integrantes de organizaciones criminales.

El método era directo: intimidar, sembrar temor y exigir dinero a cambio de supuestas garantías de seguridad. Una estrategia que, pese a desarrollarse desde un centro de reclusión, encontraba en las comunicaciones telefónicas una vía para mantener el contacto con el exterior y presionar a quienes eran escogidos como víctimas a través de redes sociales”, precisó el uniformado.

Los equipos celulares incautados serán estudiados para determinar e identificar a los responsables de esta modalidad de extorsión que desde la cárcel viene afectando a los ciudadanos. Asimismo, se incautaron 150 dosis de sustancias estupefacientes y 08 armas cortopunzantes”, agregó.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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