Contraloría alerta por presunto detrimento de más de $1.000 millones en Momil, Córdoba

Contraloría alerta sobre presunto detrimento por más de $1.060 millones en Momil, Córdoba. Foto: Procuraduría (referencia).

Montería

La Contraloría del departamento de Córdoba advirtió sobre un resultado final de auditoría practicada al municipio de Momil, donde se habrían encontrado más de 20 hallazgos administrativos. El informe fue revelado recientemente por parte del ente de control fiscal.

“El informe arrojó un total de 28 hallazgos administrativos, de los cuales 14 tienen presunta incidencia disciplinaria, 6 con alcance fiscal por valor de mil sesenta millones de pesos ($1.060.000.000) como presunto detrimento al patrimonio público, y 2 con presunta incidencia penal”, detalló la Contraloría.

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De acuerdo con lo establecido, estos resultados evidenciarían debilidades en la gestión fiscal y administrativa del municipio durante la vigencia auditada (2025).

“Como consecuencia, luego de los hallazgos realizaremos el traslado correspondiente a las entidades competentes: Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal de nuestra entidad”, agregó el ente de control fiscal.

Hasta el momento no se ha conocido pronunciamiento por parte de la Alcaldía de Momil frente al informe revelado por la Contraloría.