Recuperan ronda del río Fucha tras 10 años de abandono y retiran 110 toneladas de residuos

Durante más de una década, un tramo de la ronda del río Fucha, en el sector de Andalucía, permaneció en condiciones de abandono, afectado por la acumulación de residuos, la presencia de cambuches, el consumo de sustancias psicoactivas, la falta de iluminación y situaciones relacionadas con la inseguridad.

La situación comenzó a ser denunciada con mayor insistencia por residentes y comerciantes en 2024. Entre las preocupaciones expresadas por la comunidad estaban presuntos casos de extorsión y hurto, además del temor de transitar por el sector, especialmente durante la noche.

A partir de estas alertas se realizaron mesas de trabajo y se recopiló información para orientar una intervención conjunta en la zona.

Una zona marcada por residuos y cambuches

Yina Penagos, de la Dirección de Seguridad y líder de la transformación, explicó que el deterioro del espacio no solo tenía implicaciones ambientales, sino también en materia de seguridad y convivencia.

“En un lugar que tenía toneladas de residuos, toneladas. Eran tan altos que los humanos, la estatura, quedábamos bajos”, recuerda Penagos.

A la acumulación de desechos se sumaban los cambuches y el consumo de sustancias psicoactivas. La falta de alumbrado público también contribuía a que los ciudadanos evitaran utilizar esta zona.

“Eso generaba una sensación de inseguridad al transitar, también la falta de alumbrado público, entonces eso hacía que la gente tomara unas rutas mucho más largas y no se apropiaran de esos espacios”, señala.

Una intervención de 4.500 metros cuadrados

La recuperación del lugar implicó la participación de diferentes entidades y equipos. Durante las jornadas de intervención participaron retroexcavadoras, volquetas, integrantes de la Policía Nacional, gestores y personal de distintas entidades.

Como resultado de las labores:

Se recuperaron 4.500 metros cuadrados de espacio.

Fueron retiradas 110 toneladas de residuos acumulados durante años.

Se intervinieron y retiraron decenas de cambuches.

Se sembraron 2.660 plantas.

Se adelantaron acciones de seguridad y convivencia con la comunidad.

La recuperación ambiental buscó que el espacio no quedara únicamente limpio, sino que pudiera volver a ser utilizado y apropiado por los habitantes del sector.