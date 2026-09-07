Madre de Luciana, bebé de 8 meses que murió en Neiva, denuncia negligencia médica

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Murió Luciana, de 8 meses, una menor de ocho meses que esperaba su traslado hospitalario de Neiva a Bogotá. Aunque su madre, Danna Valencia, intentó agilizar el proceso por varios medios, no lo logró.

En 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la madre de la bebé denunció negligencia de la EPS que los atiende en Neiva.

“Mi bebé presentó síntomas de gripa. La llevé el 3 de agosto a la Clínica Mediláser, en donde la atendieron. La revisaron y me dijeron que era un resfriado común, me voy para mi casa con los medicamentos, pero siguió con los síntomas, pero tosía y vomitaba”, indicó.

Tras notar esos nuevos signos del deterioro de la salud de su bebé, insiste en llevarla al centro médico, donde le informaron que era una laringitis aguda. Nuevamente le enviaron medicamentos e irse para la casa. Sin embargo, la menor no mejoró.

La tercera vez que la llevó le dijeron lo mismo. “Me dieron un inhalador y me dijeron que no tenía contraindicaciones”.

Luciana nació con un agujero en su corazón. Según su madre, siempre la tuvo en controles con cardiología, le tocaba esperar a que esa fisura se cerrara y en el futuro, si alguna emergencia se presentaba, le harían un cateterismo.

“Hubo negligencia médica desde el primer momento que la llevé a urgencias. Me dijeron que no eran necesarios los exámenes, pero le hicieron rayos x que nunca vi. Solo dijeron que estaba bien”, relató.

Al ver que la situación de su hija empeoraba, Valencia decidió llevarla a otra clínica, donde sí la dejaron hospitalizada y le informaron que el corazón se había dilatado.

“Ante la gravedad, me la internaron en UCI”, mencionó.

También le mencionaron que debían trasladarla a otra clínica, pero duró cuatro días esperando una ambulancia. “Me decían ‘hay que esperar la autorización de la Nueva EPS: Había seis cuadras”.

¿Qué responde la Nueva EPS?

6AM W se comunicó con la Nueva EPS, quienes aseguran que garantizaron la atención a la menor en la clínica. Señalaron que Luciana había sido aceptado su traslado el 5 de septiembre, cuando falleció.

Escuche la entrevista completa aquí: