Tres agentes de tránsito fueron agredidos por conductores en las calles de Ibagué

Ibagué

Durante el fin de semana que acaba de terminar las autoridades reportaron la agresión por parte de conductores a tres agentes de tránsito que realizaban controles de movilidad en las calles de Ibagué.

El primer caso se presentó el viernes, cuando una agente de tránsito fue agredida mientras desarrollaba sus funciones. La funcionaria instauró la respectiva denuncia y se encuentra a la espera de las actuaciones que adelanten las autoridades competentes.

El segundo caso se registró en la noche del viernes en inmediaciones del Terminal de Transporte de Ibagué, allí otro agente de tránsito fue víctima de una agresión. Ante la situación, la Policía Nacional intervino y capturó al presunto agresor, quien quedó a disposición de las autoridades competentes.

Mientras que el tercer hecho sucedió en la mañana del sábado, sobre la calle 103, donde un agente de tránsito fue agredido por otro actor vial mientras adelantaba sus labores de regulación. El responsable también fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Frente a estos hechos, Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, rechazó cualquier manifestación de violencia contra los funcionarios y recordó que los agentes de tránsito cumplen una función fundamental en las vías de la ciudad.

“Desde la Administración Municipal rechazamos las agresiones que se han llevado a cabo en las últimas horas contra los agentes de tránsito. Ellos están en las vías para hacer la respectiva regulación y para hacer cumplir las normas de tránsito”, dijo el secretario de Movilidad.

Conductores serán judicializados

El secretario de Gobierno de Ibagué, John Jairo Rojas, fue enfático en señalar que en la ciudad no permitirá agresiones contra servidores públicos mientras cumplen con sus funciones.

“No vamos a permitir que funcionarios públicos sean agredidos por hacer cumplir su deber. En esta ocasión son agentes de tránsito que están colocando orden en Ibagué y tres personas atacan a estos funcionarios. Vamos a judicializarlos y no vamos a permitir que estas conductas se repliquen”, dijo el Secretario.

Desde la Alcaldía de Ibagué se reiteró que una infracción de tránsito o un procedimiento de control nunca puede ser motivo para recurrir a la violencia. Cualquier desacuerdo frente a la actuación de un agente debe ser tramitado por las vías institucionales y mediante los mecanismos establecidos por la ley.

Finalmente, se hizo un llamado a los actores viales a mantener el respeto y la tolerancia en las vías, entendiendo que los agentes de tránsito cumplen una labor orientada a regular la movilidad, hacer cumplir las normas y contribuir a la seguridad vial de todos los ciudadanos.