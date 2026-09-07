Once personas capturadas y más de 150 armas cortopunzantes incautadas en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué adelantó durante el fin de semana la captura de 10 personas en flagrancia y una más por orden judicial, por delitos relacionados con lesiones personales, hurto y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre otros.

“Fueron incautadas más de 150 armas cortopunzantes, una motocicleta y más de 500 gramos de sustancias estupefacientes, afectando conductas que alteran la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos”, dijo el teniente coronel, Neider Darío Zapata Parra, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Las autoridades realizaron también la verificación de antecedentes a 22.415 personas y a 16.958 vehículos con el fin de fortalecer la presencia institucional en diferentes sectores de la ciudad.

“Se impusieron 241 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia. De estas, 150 correspondieron al porte de armas cortopunzantes, 17 al consumo de sustancias estupefacientes y 30 a la participación en riñas, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, dijo el teniente coronel, Neider Darío Zapata Parra.

Frente a la atención de requerimientos ciudadanos, la línea única de emergencias 123 recibió un total de 2.282 llamadas, entre las cuales se registraron 42 reportes relacionados con casos de violencia intrafamiliar, los cuales fueron atendidos de manera oportuna por las patrullas y especialidades de la institución.