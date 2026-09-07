Soldado de la ‘Legión Francesa’ que estaba secuestrado en Nariño huyó de sus captores

Pasto-Nariño

Con un fuerte dispositivo de seguridad se realizó la extracción aérea de José Olger, Melo Charry el militar al servicio de la Legión Francesa, un cuerpo élite integrado por voluntarios de varias nacionalidades.

El militar oriundo de Nariño estaba en poder de la estructura armada ilegal Franco Benavides, la cual en un comunicado en días pasados se atribuyó la retención del uniformado cuando se desplazaba vía terrestre en la vía que comunica al municipio de Cumbitara en la zona de la cordillera el pasado 6 de agosto.

Según la información entregada por las autoridades José Olger Melo Charry, huyó de sus captores y permaneció cuatro días en la zona hasta que logró llegar a la subestación de Policía en el corregimiento de Ejido e municipio de Policarpa.

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El militar fue trasladado desde el sector hasta la ciudad de Pasto para recibir atención médica en un centro hospitalario y reencontrarse con sus familiares.

Se espera en las próximas horas, las autoridades entreguen nuevos detalles de este caso.