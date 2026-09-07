Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 sep 2026 Actualizado 15:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Noticias regionalesActualidad

Soldado de la ‘Legión Francesa’ que estaba secuestrado en Nariño huyó de sus captores

Autoridades hicieron la extracción aérea del uniformado que llevada cuatro días de haberse fugado de sus secuestradores

Soldado de la Legión Francesa

Soldado de la Legión Francesa

Soldado de la Legión Francesa
Pasto
Añadir Caracol Radio en Google

Pasto-Nariño

Con un fuerte dispositivo de seguridad se realizó la extracción aérea de José Olger, Melo Charry el militar al servicio de la Legión Francesa, un cuerpo élite integrado por voluntarios de varias nacionalidades.

El militar oriundo de Nariño estaba en poder de la estructura armada ilegal Franco Benavides, la cual en un comunicado en días pasados se atribuyó la retención del uniformado cuando se desplazaba vía terrestre en la vía que comunica al municipio de Cumbitara en la zona de la cordillera el pasado 6 de agosto.

Según la información entregada por las autoridades José Olger Melo Charry, huyó de sus captores y permaneció cuatro días en la zona hasta que logró llegar a la subestación de Policía en el corregimiento de Ejido e municipio de Policarpa.

Más información

El militar fue trasladado desde el sector hasta la ciudad de Pasto para recibir atención médica en un centro hospitalario y reencontrarse con sus familiares.

Se espera en las próximas horas, las autoridades entreguen nuevos detalles de este caso.

Claudia Ortega Sarria

Claudia Ortega Sarria

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir