Secuestran en Colombia a un militar de la legión extranjera francesa

Víctor Correa de la Espriella se entregó en Sincelejo tras orden judicial por homicidio y secuestro

Un militar colombiano de la legión extranjera de Francia fue secuestrado en una región de Colombia dominada por guerrilleros, informó el Ejército.

José Olger Melo Charry fue tomado como rehén el 6 de agosto cuando transitaba por una carretera del departamento de Nariño (suroeste), de acuerdo con un informe de la institución conocido por la AFP.

Los responsables del secuestro serían disidentes de la extinta guerrilla FARC que se marginaron del acuerdo de paz de 2016.

Los rebeldes se lo llevaron al notar que pertenecía a la legión extranjera francesa, según el reporte.

“El caso está siendo seguido muy de cerca por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las Fuerzas Armadas francesas agradecen a Colombia haber abierto una investigación judicial”, declaró a la AFP el Ministerio de Defensa francés.

La agrupación señalada del secuestro está bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco.