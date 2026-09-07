¡Se robaron el ascensor y hasta las escaleras eléctricas! No quedó nada de la estación Piedecuesta

Bucaramanga

La estación temprana de Piedecuesta era una de las obras más cómodas y atractivas de Metrolínea en el área metropolitana; fue construida por la firma Otacc bajo un concepto de “autosostenibilidad y con visión futurista”.

En junio de 2017, la alcaldía de Piedecuesta anunció que el portal sería “una obra emblemática de arquitectura, baluarte importante para el municipio y el área metropolitana”. Dentro de las características del proyecto se mencionaban “amplias zonas peatonales; iluminación led; espacios más cómodos para los usuarios, múltiples zonas de abordaje y paneles solares”.

Tiempo después, en diciembre de 2019, Metrolínea informó que el portal de Piedecuesta “abría sus puertas para el servicio de los usuarios que conectarán con los demás municipios del área metropolitana de Bucaramanga a través de 7 rutas alimentadoras, 2 articulados, T1, T3 que parten desde allí y las rutas P8 y RE1 sentido norte sur”.

7 años después de esa estación temprana no queda nada; la infraestructura fue saqueada como ha ocurrido con la mayor parte de los portales del sistema, llamado hoy Sitme, a lo largo de la autopista entre Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga.

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Caracol Radio atendió el llamado de veedores que denunciaron el hurto sistemático del mobiliario de la estación temprana; del lugar se llevaron el ascensor y hasta las escaleras eléctricas. Hasta ahora, el sistema Sitme no se pronuncia sobre el saqueo.

Video: Abandonada y desvalijada luce la estación de Metrolínea de Piedecuesta