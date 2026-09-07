Condenado a 44 años de prisión homicida de una joven enfermera en Floridablanca, Santander

La juez segunda Penal del Circuito de Bucaramanga, condenó a 528 meses de prisión, equivalentes a 44 años, a Bill Steven Barrios Ortega, ciudadano venezolano de 24 años, por el feminicidio agravado de su compañera sentimental, Angie Tatiana Ortiz Acevedo, y por alterar elementos materiales probatorios.

La auxiliar de enfermería, de 25 años, fue encontrada sin vida el 10 de abril de 2025 en el apartamento donde vivía con Barrios Ortega, en el conjunto residencial Abadías, en Floridablanca.

Durante el juicio, la Fiscalía logró demostrar que la joven murió por asfixia mecánica y los golpes que recibió, descartando la versión entregada por el procesado, quien sostenía que Angie Tatiana se había quitado la vida mediante la ingesta de medicamentos.

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Uno de los elementos determinantes fueron los registros de las cámaras de seguridad del conjunto residencial. Según la Fiscalía, Barrios Ortega ingresó al apartamento a la 1:52 de la tarde y salió cerca de las 2:40 p. m., siendo la única persona que estaba con la víctima al momento de su muerte.

La juez también consideró que el procesado habría alterado la escena. Entre los elementos analizados estuvo el teléfono celular de Angie Tatiana, desde el cual, según la Fiscalía, fueron enviados mensajes que pretendían hacer creer que la joven había decidido suicidarse. Sin embargo, los investigadores establecieron que esos mensajes habrían sido enviados desde lugares externos al apartamento.

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La necropsia de Medicina Legal estableció que se trató de una muerte violenta y determinó que el fallecimiento ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde. Además, el examen toxicológico no evidenció que Angie Tatiana hubiera ingerido medicamentos psiquiátricos el día de los hechos.

Para establecer el feminicidio agravado, la juez tuvo en cuenta la relación sentimental que existía entre la víctima y el condenado, así como la condición de vulnerabilidad de la joven.

Barrios Ortega permanece detenido en la estación de Policía de Girón, a la espera de ser trasladado a un establecimiento carcelario. Su abogada defensora, Claudia Lucía Acevedo Martínez, anunció que apelará la sentencia.