Procuraduría pone la lupa sobre obras de $82.000 millones del Hospital de Chaparral, Tolima. Cortesía: Gobernación del Tolima.

Tolima

La Procuraduría General de la Nación decidió intensificar el seguimiento preventivo a la polémica construcción del nuevo Hospital San Juan Bautista de Chaparral, para verificar su avance y anticipar posibles riesgos en la ejecución contractual.

El ente de control advirtió que, aunque la Gobernación del Tolima reportó que el contrato supera los $82.725 millones y registra un pago equivalente al 12,06 %, la información entregada impide establecer con precisión el avance de la obra y el cumplimiento del cronograma de ejecución.

El Ministerio Público solicitó informes actualizados sobre el estado físico y financiero del proyecto, cronogramas, reportes de interventoría y supervisión, actas de seguimiento, riesgos identificados y las medidas correctivas adoptadas para garantizar el cumplimiento del contrato.

Su ejecución inició en octubre de 2025, por lo que preocupa a la Procuraduría que, casi un año después, no se conozcan en detalle los informes sobre los avances de la obra, cuya ejecución, se supone, debería tardar unos 24 meses.

Este es el segundo contrato adjudicado para la construcción del hospital, luego de que el primero fuera liquidado en mayo de 2024 por incumplimientos del primer contratista.

“La actuación preventiva de la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima busca proteger el patrimonio público y contribuir a la ejecución eficiente de un proyecto de alto impacto para la prestación de los servicios de salud en la región”, sostiene ahora el ente de control.