Cuatro municipios del Tolima necesitan apoyo helicoportado para combatir los incendios forestales

Tolima

En el Tolima se atendieron por lo menos 8 incendios forestales durante el fin de semana. Las conflagraciones más críticas se concentraron en los municipios de Coyaima, Natagaima y San Luis.

En el departamento se está esperando apoyo helicoportado en los municipios de Cunday, Coyaima, Natagaima y en San Luis, en este último hay un incendio de grandes proporciones en el corregimiento de Payandé, incluso los habitantes de este sector bloquearon por varias horas la variante Ibagué – Espinal que se otorgue más apoyo.

También se han registrado incendios forestales en los últimos días en los municipios de Chaparral, Honda y Valle de San Juan, en esta última población la Alcaldía declaró la emergencia económica para apoyar a las familias afectadas.

Por otra parte, en el municipio de Cajamarca organismos de socorro lograron evitar que las llamas llegaran a los tanques donde se almacena el gas que surte a este municipio.

“El incendio se logró controlar con trabajo de los voluntarios, habían prendido una base cama y unos muebles que se estaba saliendo de control, por eso se insiste que no se pueden hacer estas quemas, pudo haber una tragedia por el gas”, dijo el mayor, Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima.

Una buena noticia en medio de esta emergencia es que luego de varias semanas se logró liquidar el incendio del municipio de Carmen de Apicalá que alcanzó a tener un longitud de hasta 7 kilómetros.

Dato: la situación de los incendios forestales y la intensa ola de calor que vive el departamento comienza a pasar factura a los acueductos que surten el suministro de agua a las poblaciones. En la zona rural de algunos municipios como Coyaima, Natagaima entre otros el suministro de agua se está haciendo a través de carrotanques.