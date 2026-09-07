Nueve jugadoras del Valle acompañan a Colombia en su debut en el Mundial Sub-20 de fútbol

La Selección Colombia Femenina Sub-20 comienza hoy lunes su camino en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026, un torneo que reúne a 24 selecciones y que se disputará hasta el próximo 27 de septiembre.

Para el fútbol femenino del Valle del Cauca también será una oportunidad para tener presencia en el máximo escenario de la categoría, con nueve jugadoras nacidas en la región y que fueron convocadas por el técnico Carlos Paniagua.

La representación vallecaucana está encabezada por Catalina Cortés, Saray Marín y Sofía Ortiz, jugadoras de América de Cali, mientras que Jimena Ospina pertenece a Internacional de Palmira F.C y Luisa Agudelo al San Diego Wave FC (USA). A ellas se suman Fernanda Viáfara y Lina Arboleda jugadoras de Millonarios, además de las caleñas Sintia Cabezas, quien juega para el Olympique de Marseille de Francia, y Valerin Loboa, futbolista del Portland Thorns de Estados Unidos.

El encuentro se disputará desde las 11:00 de la mañana, hora colombiana, en el Estadio Municipal Władysław Król de Lodz. La Tricolor integra el Grupo E, una zona que también tiene a Portugal y a Corea del Norte, vigente campeona del Mundial Sub-20, título que consiguió precisamente en la edición disputada en Colombia en 2024.

El formato establece que avanzarán a los octavos de final los dos primeros equipos de cada grupo y los cuatro mejores terceros, por lo que Colombia tendrá tres partidos para buscar uno de esos cupos.

Después del debut ante Costa Rica, el equipo nacional permanecerá en Lodz para enfrentar a Portugal el jueves 10 de septiembre y cerrará la fase de grupos frente a Corea del Norte el domingo 13.