Murió presunto ladrón durante intento de hurto en Cali: otro fue capturado

Un presunto delincuente murió, otro resultó herido y capturado durante un intento de hurto registrado en el barrio Belalcázar, en Cali.

Según la información preliminar, un ciudadano de 40 años se movilizaba en una camioneta cuando habría sido abordado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que, al parecer, intentaron hurtarle utilizando un arma de fuego.

Ante la situación, el ciudadano habría reaccionado con un arma de fuego, generándose un intercambio de disparos. En el hecho fue abatido Luis Alexander Andrades Salazar, de 22 años, quien recibió múltiples impactos de bala y murió en el lugar.

El segundo presunto delincuente, Edinson Hernández, de 31 años, resultó lesionado por impactos de arma de fuego y fue trasladado a un centro asistencial, donde quedó capturado.

El ciudadano que habría sido víctima del intento de hurto también resultó lesionado, con un impacto de bala en la mano izquierda.

Los dos presuntos delincuentes son hombres de nacionalidad venezolana. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes, que adelantan la investigación correspondiente.