El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No se entregó completo”: Teatro César Conto en Quibdó reabrió sus puertas pero sigue sin funcionar

En el 2016, 6AM W, junto al Ministerio de Cultura, lideró una campaña de recolección de fondos para poder llevar a cabo la reconstrucción del Teatro César Conto, en Quibdó.

Se obtuvo un poco más de 15 mil millones de pesos, pero la ejecución de la obra presentó varias trabas en los últimos 10 años.

En 2018 hubo un parón en el proceso por mal manejo de recursos. De hecho, en 2023 se conoció la apertura de un proceso de responsabilidad por parte de la Contraloría por un daño al patrimonio de alrededor de 9.240 millones de pesos y decretó medidas cautelares contra los presuntos responsables.

Finalmente, en 2024 se retomó la renovación del espacio y el 4 de agosto de este año el Ministerio de Cultura del gobierno saliente hizo la entrega del mismo.

Sin embargo, el teatro continúa cerrado al público y a los artistas, pues, pese a la entrega del edificio, el mismo no cuenta con la dotación e infraestructura interna requerida para poder ser funcional y estar realmente abierto a su uso.

Paula Moreno, exministra de Cultura y presidente de Manos Visibles, en nombre de la comunidad del Chocó, hace un llamado urgente a la pronta apertura del teatro, pues, por fortuna, su construcción externa no resultó afectada tras el terremoto.

Tras la emergencia, los centros artísticos de Quibdó quedaron destruidos y hoy el César Conto, más que nunca, representa una esperanza muy relevante para reactivar el sector de la cultura.

“El teatro no se cayó, el teatro sobrevivió, no tiene daños estructurales, pero desafortunadamente no se entregó completo, no está habilitado, falta la dotación y hay salas que no se han terminado”, expresó la exministra.

Aunque Moreno contó que tras visitar el teatro su ingreso fue prohibido, resaltó el estado del edificio en su exterior y reveló que desde la alcaldía le aseguraron que sí hay un avance interno importante.

“Ahora es cuando más lo necesitamos, lo que queremos es que se abra, pues porque tenemos cientos de niños y jóvenes que perdieron, por ejemplo, la biblioteca que está en el centro comercial [...] todos estos teatros, todas estas compañías perdieron su espacio”, añadió.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 08:44 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: