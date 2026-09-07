“No me dejen solo”: Representante a la Cámara Ariel Rodríguez

Cúcuta

En su cuenta de Instagram el Representante a la Cámara Ariel Rodríguez revela los hechos de los que fue víctima su padre en el barrio Carora donde dispararon contra su integridad cuando iba a bordo de su vehículo en movimiento.

“Pido a las autoridades, a la policía nacional a la señora fiscal general, a las personas del Cti, Sijin, a la fiscal que lleva mi proceso que por favor avancen, no me dejen solo” dijo el parlamentario.

Y agregó que “yo tengo un cuerpo de escoltas, mi papa no, lo esperaron en el barrio Carora donde él frecuenta para ir a visitar su familia, y a compartir con unos amigos” dijo.

Señaló además que “ya conocen el modus operandi de estas bandas y conocen los movimientos de mi familia. Le pido a la Unidad Nacional de Protección que no deje sola a mi familia, mi papa es un hombre de 73 años. He venido sufriendo perfilamientos desde hace un año, soy un hombre inocente, no tengo problemas con nadie”.

“General Mora usted es de acá del departamento, le pido que me ayude, soy Representante a la Cámara, a la señora Fiscal que me ayude, que ha pasado. Acá vinieron los funcionarios de la policía, el comandante de la Sijín a mi casa, pido acciones, y les pido por favor que no me dejen solo” señaló Rodríguez.

Finalmente dijo “yo no voy a renunciar, no voy a renunciar a mi credencial, yo me la gane con votos, ya si perdieron los que me estén cazando. ¡Bandidos es lo que son!“.