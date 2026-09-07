Incendio en Ábrego, Norte de Santander, ya habría consumido 3.000 hectáreas

Norte de Santander.

La emergencia por el incendio forestal que se registra en zona rural de Ábrego continúa agravándose.

Mientras las autoridades avanzan en las labores para contener las llamas, el reporte más reciente del municipio da cuenta de una afectación de al menos 3.000 hectáreas, una cifra que evidencia la magnitud que ha alcanzado la conflagración.

El secretario de Gobierno de Ábrego, Robinson Verjel, explicó a Caracol Radio que las condiciones del terreno han dificultado el ingreso de los organismos de socorro y que el municipio está solicitando apoyo aéreo para poder atacar los principales focos.

“La situación es bastante grave. Hemos venido trabajando de manera articulada, bastante fuerte. El alcalde ha estado muy atento a la situación, tratando de articular con gobierno departamental y nacional que nos puedan apoyar con atender esta grave emergencia que se está presentando, pero a la fecha no hemos tenido una respuesta inmediata. Estamos a la espera que en el transcurso de la mañana se pueda coordinar un transporte helicoportado para poder solventar esta situación, teniendo en cuenta que por la topografía de la zona ha sido difícil el ingreso del personal para poder controlar este incendio”, señaló el funcionario.

Actualmente, organismos de socorro de diferentes municipios apoyan las labores en tierra, entre ellos Bomberos de Ocaña y unidades de la Defensa Civil.

Sin embargo, desde la administración municipal insisten en que se requiere un helicóptero para avanzar en el control de las llamas.

La afectación también se extiende a diferentes sectores rurales. De acuerdo con Verjel, entre cuatro y cinco veredas han resultado comprometidas, además de cultivos, sistemas de riego y acueductos veredales.

“La afectación a la flora y fauna del sector es bastante grande. Son más de tres mil hectáreas que se han comprometido. El incendio ha pasado por varias veredas ya, aproximadamente cuatro o cinco veredas que se han visto afectadas. Obviamente todo esto genera afectación a nuestros campesinos en todo lo que tiene que ver con sus sistemas de riego y demás, acueductos veredales también. La situación es bastante compleja. Por eso hemos insistido y vamos a seguir insistiendo para que por favor nos apoyen con transporte helicoportado y poder solucionar esta situación”, agregó.

La situación se mantiene activa debido a las condiciones climáticas. El secretario de Gobierno advirtió que durante las primeras horas de este lunes nuevamente se identificaron focos de consideración, mientras el viento y las altas temperaturas favorecen la propagación del fuego.

“Hoy amaneció nuevamente varios focos bastante fuertes y el clima tampoco nos ayuda. Está haciendo bastante sol, mucho viento y eso efectivamente también genera que el incendio se propague hacia otros sectores”, explicó.

Entre tanto, las autoridades también buscan establecer las causas que originaron la emergencia. El funcionario municipal indicó que presuntamente habría una persona involucrada, aunque aclaró que será la investigación de las autoridades competentes la que determine qué ocurrió.

“Presuntamente hay una persona involucrada, pero pues ya todo eso entrará en materia de investigación por parte de las autoridades competentes y poder determinar efectivamente qué fue lo que pasó y qué generó esta gran emergencia que hoy estamos viviendo”, afirmó.

Desde la administración municipal reiteraron el llamado a la comunidad para evitar las quemas, incluso aquellas que sean consideradas controladas, debido a las condiciones actuales.

Finalmente, el secretario de Gobierno descartó que las llamas hayan llegado al casco urbano de Ábrego, como se había difundido en redes sociales.

Precisó que el incendio se encuentra retirado del área urbana y que una de las principales preocupaciones está relacionada con la afectación de cultivos y la cercanía a la vía nacional que comunica con Cúcuta.

“Está bastante retirado. Lo que nos preocupa es la vía nacional, los cultivos que se están afectando por toda esta situación, pero del casco urbano sí está bastante retirado. Ayer difundían información de que estaba a punto de llegar al casco urbano del municipio de Ábrego, y situación que es completamente falsa, que llegó a inmediaciones de la vía nacional, porque claramente es la vía que conduce hacia Cúcuta, pero no hubo afectación hacia el casco urbano por el momento”, puntualizó.