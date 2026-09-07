Alcaldes de Norte de Santander reclaman mayor seguridad en corredores viales nacionales

Norte de Santander

Los alcaldes de Norte de Santander llamaron la atención de las autoridades para lograr una mayor seguridad sobre los ejes viales nacionales.

La preocupación que les asiste a los mandatarios municipales esta asociada a los niveles de inseguridad que se han generado por presencia de actores armados ilegales.

El alcalde del municipio de Ocaña Emiro Cañizares dijo a Caracol Radio que “nuestro municipio tiene una posición estratégica, y además nuestra conexión con la Costa Atlántica es importante en la comunicación vial, pero se necesita una mayor seguridad”

Y agregó “el corredor Ocaña-Río de Oro- Cesar son muy importantes y se necesita un mayor esfuerzo para volver a garantizar la seguridad de quienes se desplazan por esta zona”.

Mientras tanto, el alcalde del municipio de Pamplona Klauss Faber Mogollón expresó que “para nosotros también es importante la conectividad con el interior del país. Estamos sobre un corredor Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga con un alto flujo vehicular que demanda toda la atención”.

“Hemos tenido situaciones de violencia, y por esto es muy importante la máxima alerta, teniendo en cuenta los hechos recientes de orden público que han estremecido a la región”, precisó el mandatario municipal.®