Niña de 5 años murió tras disparo presuntamente accidental mientras estaba con su hermano en Cali

Tres personas fueron asesinadas por hombres armados en una gallera de la zona rural del municipio de San Carlos, Córdoba.

Una niña de cinco años murió luego de recibir un disparo en una vivienda del barrio San Marino, en el oriente de Cali. La menor fue trasladada de urgencia al hospital Alfonso López, pero llegó sin signos vitales debido a la gravedad de la herida.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la niña se encontraba en la vivienda junto a su hermano, de siete años, y ambos estarían manipulando un arma de fuego cuando, presuntamente, se habría producido un disparo accidental.

Las autoridades adelantan la investigación para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos. Durante la verificación realizada en el lugar, el arma de fuego no fue encontrada.

La hipótesis de la accidentalidad hace parte de las primeras informaciones conocidas sobre el caso y deberá ser esclarecida por los investigadores, quienes buscan determinar las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.