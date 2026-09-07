La atleta vallecaucana Flor Denis Ruiz conquista el bronce en la Liga de Diamante

La atleta Valle Oro Puro, Flor Denis Ruiz terminó tercera en la final de lanzamiento de jabalina de la Liga de Diamante, disputada este sábado en Bruselas, Bélgica, con un registro de 64,07 metros, marca que además le permitió conseguir su cupo al Mundial de Atletismo de Beijing 2027.

Ruiz comenzó la final con un lanzamiento de 56,62 metros. En su segundo intento superó los 60 metros con una marca de 63,63, y en el tercero alcanzó los 64,07 metros, su mejor registro de la jornada. Los tres intentos restantes fueron anulados, pero la marca conseguida en la primera ronda le permitió mantenerse en el podio.

La prueba fue ganada por la china Ziyi Yan, con 68,42 metros, mientras que la japonesa Haruka Kitaguchi, actual campeona olímpica, terminó segunda con 65,44 metros. La vallecaucana completó el podio en esta final de la Liga de Diamante.

El bronce se suma a una temporada de buenos resultados para Ruiz, quien también fue tercera en el Golden de Tokio, con 60,98 metros, y consiguió la medalla de plata en la parada de la Liga de Diamante de Lausana, Suiza, con un registro de 64,29 metros.

Además, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la atleta colombiana se quedó con el oro y estableció los récords nacional y suramericano con 67,34 metros. Ese registro es, además, la segunda mejor marca del escalafón de World Athletics esta temporada.

Con los 64,07 metros de Bruselas, Flor Denis Ruiz también superó la marca mínima de clasificación al Mundial de Atletismo de Beijing 2027, sumando así otro logro a sus 35 años.

Su próximo reto será el Mundial Ultimate, que se disputará del 11 al 13 de septiembre en Budapest, Hungría, con la presencia de campeones olímpicos y mundiales y de los principales atletas del escalafón mundial.