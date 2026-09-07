María Consuelo Córdoba renuncia a la eutanasia tras conseguir las cirugías que esperaba hace 26 años

María Consuelo Córdoba confirmó que no se someterá a la eutanasia. Después de 26 años de decenas de cirugías por las secuelas de un ataque con ácido, la mujer decidió apostar nuevamente por su recuperación luego de conocer que podrá acceder a nuevas intervenciones reconstructivas.

La noticia fue confirmada por Juan José Castro, creador y conductor del podcast Vamos Pa’ Eso, espacio en el que Consuelo contó recientemente su historia. Según explicó, la movilización de personas que conocieron su caso permitió reunir los recursos necesarios para hacer realidad las cirugías que ella consideraba fundamentales para mejorar sus condiciones de vida.

“Yo sí quiero hacerme mi cirugía porque yo no me voy a hacer ninguna eutanasia”, afirmó Consuelo al conocer que finalmente tendría acceso a las intervenciones.

Recordemos que María Consuelo hace 26 años, fue víctima de un ataque con ácido perpetrado por su entonces esposo. Las lesiones le desfiguraron el rostro y la obligaron a permanecer durante un largo periodo en tratamiento médico.

Lea también: “Necesito recuperar mi cara”: María Consuelo Córdoba, mujer víctima de ataque con ácido

Desde entonces, ha pasado por decenas de cirugías reconstructivas. En entrevistas recientes, Consuelo ha hablado de 87 y 88 procedimientos realizados a lo largo de estos años, además de las dificultades que ha enfrentado para continuar con tratamientos especializados.

Consuelo había solicitado la eutanasia y, según los reportes conocidos sobre su caso, el procedimiento ya había sido autorizado por su EPS, Capital Salud, se estaba en la espera la confirmación de la fecha.

Consuelo recibió la noticia y dejó claro que, teniendo una alternativa para tratar las consecuencias del ataque, su decisión es continuar con su vida.

Su caso todavía está en desarrollo y será necesario conocer cuándo se realizarán las intervenciones, qué especialistas estarán a cargo y cuáles serán los resultados del proceso reconstructivo.