Gobierno revisará las fotomultas en Colombia tras detectar posibles irregularidades en Cartago

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una revisión nacional de los sistemas de fotodetección utilizados para imponer comparendos en Colombia, tras detectar posibles irregularidades en varios dispositivos.

El mandatario aseguró que en Cartago fue negada la entrada en operación de un sistema que no cumplía con los requisitos técnicos establecidos.

Además, una revisión preliminar encontró cerca de 40.000 órdenes de comparendo que “podrían haber sido impuestas irregularmente”, debido a que los dispositivos autorizados no registraban oficialmente el inicio de su operación. La cifra, explicó el Gobierno, está siendo validada con el SIMIT para determinar las acciones jurídicas correspondientes.

De la Espriella también informó que fueron identificados 12 dispositivos cuya autorización se encuentra en proceso de revocatoria, debido a cambios en la competencia de las autoridades de tránsito.

“He ordenado revisar todos los puntos habilitados en Colombia y avanzar, junto con el Ministerio de Transporte, en una nueva reglamentación”, afirmó el presidente.

El mandatario también anunció controles sobre vehículos que utilizan dispositivos tecnológicos para imponer comparendos sin la presencia de agentes y sin la autorización correspondiente.

“La seguridad vial no puede ser una excusa para esquilmar al ciudadano. El dispositivo que no cumpla la ley no puede operar”, sostuvo.

El jefe de Estado aseguró que el Gobierno actuará en los casos donde se encuentren irregularidades: “Menos discursos y más resultados”.