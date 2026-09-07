“Dios le hizo el llamado”: Casa sobre la Roca recuerda la vida y obra del pastor Darío Silva Silva. X@dariosilvasilva

Este domingo 6 de septiembre de 2026, la iglesia Casa sobre la Roca confirmó el fallecimiento de quien fuera su fundador, el pastor, teólogo, escritor y periodista Darío Silva Silva.

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Franklin Peña Gutiérrez, pastor de esta congregación y director del programa de televisión Hechos y Crónicas, habló con Caracol Radio sobre la vida y obra del líder espiritual que durante casi 39 años se dedicó a la fe y al acompañamiento de las personas.

¿De qué murió el pastor Darío Silva Silva?

Según confirmó la iglesia Casa sobre la Roca, el pastor Darío Silva Silva había ingresado el pasado lunes a la Fundación Santa Fe de Bogotá debido a diversos percances de salud.

De acuerdo con Peña Gutiérrez, el pastor tuvo una falla renal y complicaciones pulmonares que lo dejaron en estado crítico y a la postre produjeron su muerte este domingo.

¿Cómo fue la carrera del pastor Silva Silva?

El pastor Darío Silva Silva tuvo una reconocida carrera en el periodismo como director del noticiero Noticolor en la década de los ochenta; además, se dedicó constantemente a la escritura como autor de diversos títulos.

Su conversión se dio a raíz de un episodio surgido por las dificultades económicas que representaron para él sostener Noticolor en momentos en los que no contaba con la pauta y el capital suficiente.

“Una prima le dijo: ‘Le voy a presentar a una señora que le puede prestar ese millón de pesos’. Esa señora fue la que le convirtió, le compartió la palabra de Dios; él se convirtió al cristianismo y más adelante esa señora, Esther Lucía, se convirtió en su esposa”, contó el pastor Peña.

Además, en sus últimos momentos en el periodismo vivió un episodio que le permitió descubrir su vocación para ayudar a los demás, fundando entonces la iglesia Casa sobre la Roca.

“En los últimos momentos como periodista estaba trabajando en RCN Radio, y allí Dios le hizo el llamado”, narró.

“Mientras él estaba presentando su programa de la mañana, una señora llamó y dijo: ‘Me voy a quitar la vida’. Y ahí es donde él recibe el llamado de Dios, si usted sigue en el periodismo o se dedica a salvar almas, y a partir de ese momento ya la iglesia que él fundó, Casa sobre la Roca, el primero de septiembre, cumplimos 39 años de fundación”, contó.

¿Cuándo serán las exequias del pastor Darío Silva Silva?

El pastor Franklin Peña Gutiérrez adelantó en Caracol Radio que el cuerpo del pastor Darío Silva Silva estará en cámara ardiente el próximo martes 8 de septiembre en Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristal Integral (Calle 102 con Avenida Novena); el miércoles en la mañana se llevarán a cabo las honras fúnebres.