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07 sep 2026 Actualizado 17:09

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Incendio en Cerro Gordo, Yumbo, consume 120 hectáreas; investigan posible invasión de tierras

El alcalde actual de Yumbo, Édgar Alexander Ruiz, aseguró que más de 30 incendios forestales se registraron en agosto. Se ofrece recompensa de hasta 20 millones de pesos por información sobre pirómanos.

Incendio forestal en Yumbo - Valle del Cauca / Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Incendio forestal en Yumbo - Valle del Cauca / Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Incendio forestal en Yumbo - Valle del Cauca / Foto: Gobernación del Valle del Cauca
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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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