Incendio en Cerro Gordo, Yumbo, consume 120 hectáreas; investigan posible invasión de tierras
El alcalde actual de Yumbo, Édgar Alexander Ruiz, aseguró que más de 30 incendios forestales se registraron en agosto. Se ofrece recompensa de hasta 20 millones de pesos por información sobre pirómanos.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...