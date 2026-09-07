Comunidad de Abrego reclama atención por grave incendio forestal

Cúcuta

Desespero, preocupación y un llamado de urgencia hicieron las comunidades de la zona rural de Abrego al gobierno nacional, para que atienda el grave incendio forestal que amenaza con avanzar en esa región.

Luzary Jácome líder comunal de ese municipio dijo a Caracol Radio que “estamos desesperados, son mas de tres mil hectáreas de bosque que se han consumido, viviendas, negocios, animales y no hay forma de apagar esto”.

Precisó que por el voraz incendio que se ha venido registrando desde hace 48 horas, se requiere apoyo aéreo para mitigar la conflagración, teniendo en cuenta que se ha tornado de grandes dimensiones.

“No podemos ya por tierra intervenir, las llamas son enormes y estamos ante una tragedia sin antecedentes en esta región, que puede ocasionar más daños” manifestó.

Indicó que “esperamos que las autoridades puedan establecer quienes están detrás de ello, por que el daño es irreversible y de grandes magnitudes”.