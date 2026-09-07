Exsupersolidaria denuncia ataques del abogado de Jaime González por sus actuaciones en Coosalud

La disputa que se ha venido dando alrededor de Coosalud ahora tiene un nuevo capítulo en la Fiscalía. María José Navarro, exsuperintendente de la Economía Solidaria, presentó una denuncia penal contra Julián Quintana, abogado del reconocido exrepresentante de Coosalud, Jaime González.

Pues la exsupersolidaria aseguró que la decisión de acudir a la fiscalia tiene que ver con una serie de publicaciones y comentarios que el abogado Quintana habría hecho durante los últimos meses en redes sociales y que, según ella, fueron más allá de las críticas a su gestión como funcionaria.

Navarro explicó que ha sido objeto de descalificaciones y cuestionamientos personales y que algunas publicaciones llegaron incluso a utilizar emoticones de rata para referirse a ella. También considera que determinadas expresiones utilizadas en su contra fueron ofensivas y tuvieron un componente “misógino”.

Para la exfuncinaria, el problema está precisamente en que la discusión dejó de centrarse en sus decisiones frente a Coosalud y pasó a convertirse, según su versión, en una serie de ataques contra su reputación.

“Una cosa es controvertir mis actuaciones como servidora pública y otra muy distinta utilizar ataques personales, descalificaciones y señalamientos para intentar destruir mi reputación”, sostuvo Navarro.

¿Por qué el conflicto está relacionado con Coosalud?

Para entender la denuncia hay que recordar las actuaciones que adelantó Navarro cuando estuvo al frente de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Durante ese periodo, la entonces superintendente llevó ante la Fiscalía a Jaime González, exrepresentante de Coosalud, por presuntos hechos relacionados con el manejo de recursos de la cooperativa Coosalud.

A partir de esas actuaciones se abrió una fuerte controversia alrededor de las decisiones tomadas por la Supersolidaria y de la intervención de la cooperativa. En medio de esa discusión, Quintana, como abogado de González, comenzó a cuestionar públicamente a Navarro y las actuaciones que había adelantado desde la entidad.

Ahora, la exsuperintendente considera que parte de esos cuestionamientos terminaron convirtiéndose en ataques personales contra ella, como se mencionó.

Por eso, además de acudir a la Fiscalía, Navarro salió a defender nuevamente las actuaciones que realizó mientras estuvo al frente de la Supersolidaria.

“Las actuaciones frente a Coosalud estuvieron precedidas de supervisión, requerimientos, visitas y hallazgos”, afirmó.

Navarro dice que las críticas a su gestión sí son válidas

Uno de los puntos centrales de su pronunciamiento es que Navarro no cuestiona que sus decisiones como funcionaria sean debatidas o incluso controvertidas.

Lo que rechaza, según explicó, es que esa discusión termine trasladándose a ataques sobre su vida personal, su honra o su reputación.

La exsuperintendente también hizo énfasis en que algunas de las expresiones utilizadas en su contra, según lo denunció en un video público, tuvieron un componente relacionado con su condición de mujer, razón por la que calificó algunos de esos mensajes como misóginos.

Su llamado es a que las diferencias sobre el caso Coosalud se discutan por las vías institucionales y con argumentos, especialmente cuando se trata de actuaciones de servidores públicos.

En ese sentido, insistió en que las decisiones tomadas durante su administración deben ser evaluadas a partir de los hechos y de los procedimientos que se adelantaron.

Asemás, la propia Navarro hizo énfasis en ese punto y pidió que el caso sea analizado con las garantías del debido proceso.

“El debate público tiene límites, la descalificación y la imputación de delitos no pueden reemplazar los argumentos, pero sobre todo los hechos”, afirmó.

Y agregó que será la Fiscalía General de la Nación, con todas las garantías del debido proceso, la que determine la responsabilidad que corresponda.