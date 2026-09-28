¿Cuándo vence el plazo para el pago del impuesto predial en Pasto ?

Pasto-Nariño

Este 30 de septiembre de 2026 vence el plazo para realizar el pago del impuesto predial unificado correspondiente a esta vigencia sin generar intereses de mora, así lo recordó la Secretaría de Hacienda del municipio, tras aclarar que el cambio en la fecha de vencimiento fue establecido mediante el Acuerdo 068 de 2025 del Concejo Municipal de Pasto, que modificó el plazo que anteriormente se extendía hasta el 31 de diciembre de cada año.

En consecuencia, si usted no cancela hasta la fecha en mención, a partir del 1 de octubre comenzarán a generarse los intereses correspondientes por mora.

Javier Armando Rosero, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, asegura que en Pasto existe una cultura de pago oportuno entre los contribuyentes, especialmente por el aprovechamiento de los descuentos establecidos durante la vigencia. No obstante, explicó que algunas personas acumulan obligaciones de uno o varios periodos, situación que puede generar intereses moratorios.

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Para quienes tienen obligaciones tributarias pendientes de años anteriores, la Administración Municipal también anunció que próximamente se dará a conocer el Acuerdo 028 de 2026, mediante el cual se contemplan alivios tributarios para contribuyentes con moras superiores a un año en el impuesto predial unificado y en el impuesto de Industria y Comercio.

El funcionario hizo un llamado a ponerse al día con sus obligaciones y a consultar los canales oficiales de la Alcaldía de Pasto para conocer las alternativas disponibles y realizar sus pagos de manera oportuna.