“Estudios han mostrado que genera un primer rechazo, pero se cumple”: secretaria Educación de Bogotá

En diálogo con 6AM W, la secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano, dio detalles de la resolución que se expidió para prohibir el uso celulares y en general pantallas en colegios públicos y privados de la capital. Esta medida comienza a aplicar a partir de este 7 de septiembre y de forma gradual durante los próximos seis meses, no solo en las horas de clase, también en los descansos y en la hora de almuerzo.

El objetivo es que en 2027 todos los colegios públicos y privados agreguen en sus manuales de convivencia esta política educativa que deberán seguir los estudiantes.

“No es tan difícil en la medida en que cada colegio tiene 6 meses para definir en su manual de convivencia cómo se van a dar esos procedimientos. Colegios que le han apuntado a la autorregulación y otros por ejemplo de la siguiente forma: si el joven saca el teléfono, un llamado de atención. Si lo saca dos veces, un llamado a la familia y si lo saca tres veces se puede retener el dispositivo, mientras termina la clase”, explicó la secretaria.

Inclusión de colegios privados

Lo que sorprendió con la expedición de la nueva resolución fue la inclusión de los colegios privados porque pondría en duda la autonomía de estas instituciones.

“Esto lo hemos hablado con ellos en la Mesa Educativa de Colegios Privados. Muchos colegios privados ya lo están implementando y pues la autonomía no se vulnera porque cada colegio es autónomo de establecer en su manual de convivencia cómo operacionalizar esto”, señaló Rubiano.

Agregó que tanto los colegios públicos como privados deben tener referentes y metas comunes que deben ser la protección de los espacios de aprendizaje e interacción.

Estudios científicos

Con base a estudios científicos sobre el tema, la secretaria indicó que se recomienda entregar el primer celular a un menor de edad a los 14 años o retrasar esto el mayor tiempo posible.

“Se está hablando de 14 años para entregar ese primer teléfono y porque se ha probado que entre más temprano se entregue, a los 9 o 10 años, se puede generar dificultades en habilidades de pensamiento y de comunicaciones”.

En estudios de países donde se ha implementado la prohibición de pantallas en colegios, se ha evidenciado que la primera reacción es el rechazo por parte de los estudiantes, según contó la secretaria. Pero después de unos meses, se crean nuevas rutinas y se cumple con el objetivo.

“Hay que seguir aprendiendo, pero sirve porque termina reduciendo el uso un 60%. Lo cierto es que sí se reduce la adicción a estos dispositivos”, indicó.

Excepciones

Ahora bien, la resolución plantea algunas excepciones a la prohibición de los celulares como estudiantes en proyectos audiovisuales con el docente, estudiantes con discapacidad que deben usar la herramienta tecnológica como apoyo, o en momentos de emergencia.

“La resolución no dice no llevarlo o dejarlo guardado a la entrada del colegios en algún espacio. Hay distintas alternativas, pero lo de fondo es que no se use durante la clase y los descansos”, precisó.

Lo primordial para la Secretaría de Educación de Bogotá es brindar orientaciones no solo al colegio, sino también a los docentes y a los padres de familia.