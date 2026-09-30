Cumbre Iberoamericana sobre Movilidad Humana tendrá como escenario a Cartagena

La VIII Cumbre Iberoamericana FIO–RINDHCA “Movilidad humana: desafíos emergentes, protección de derechos y gobernanza regional” abordará cinco desafíos concretos, urgentes e interconectados que las instituciones nacionales y subnacionales de derechos humanos de Iberoamérica enfrentan en su labor cotidiana. Será del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2026 en Cartagena.

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Estos desafíos se desarrollarán a través de paneles que incorporan un enfoque orientado a la acción y a la participación de las personas directamente afectadas, en línea con los compromisos de participación significativa establecidos en el Segundo Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI 2026) y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Cinco desafíos emergentes, protección de derechos y gobernanza regional

Desafío 1: Tendencias en materia de migración, desplazamiento forzado y trata de personas en Iberoamérica y el debilitamiento de la capacidad de protección

Uno de los principales retos de la región es la reconfiguración de las dinámicas de movilidad humana derivada del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y la Unión Europea. En Colombia, esto se refleja en el flujo migratorio inverso: 20.474 personas ingresaron desde Norte y Centroamérica entre enero y el 15 de diciembre de 2025, mientras los cruces irregulares por el Darién hacia el norte se redujeron más de un 97 % entre enero y agosto.

Este escenario dificulta el acceso a la protección internacional y aumenta los riesgos de retornos forzosos, irregularidad, violencia, trata de personas, explotación, secuestros, muertes y desapariciones.

Los dos primeros paneles analizarán el papel de las instituciones de derechos humanos frente a estas dinámicas y las posibles vulneraciones de derechos en este contexto, con énfasis en la identificación y protección de las personas en contextos de movilidad humana, la prevención de la trata de personas y el fortalecimiento del monitoreo y la cooperación regional.

Desafío 2: Externalización del asilo y del control migratorio

La externalización del asilo y del control migratorio consiste en trasladar a terceros países funciones del Estado, como contener los flujos migratorios, recibir personas o tramitar solicitudes de asilo. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, cerca de 9.500 solicitudes de asilo fueron declaradas inadmisibles con miras a trasladarlas a otros países, principalmente Ecuador y Honduras.

En Europa, el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y el Reglamento de Retornos amplían el uso del “tercer país seguro” y habilitan centros de retorno en terceros países. En España, la tasa de protección fue del 11 % en 2025, mientras las muertes en el Mediterráneo central aumentaron un 150 %.

Estas medidas generan riesgos de devolución, expulsiones colectivas, detención arbitraria y debilitamiento de las garantías procesales. El tercer panel de la Cumbre girará en torno a los efectos de la externalización en Iberoamérica y el papel de las instituciones en el monitoreo, la documentación y la defensa de estándares mínimos de protección internacional.

Desafío 3: Detención migratoria, deportaciones y separación familiar: el imperativo del debido proceso

El endurecimiento de las políticas migratorias en la región ha convertido la detención, las deportaciones y la separación familiar en prácticas generalizadas, con graves implicaciones para los derechos humanos y el debido proceso. En Estados Unidos el número de personas detenidas por de ICE llegó a cerca de 71.000 en enero de 2026 y, entre enero de 2025 y junio de 2026, 52 personas murieron bajo custodia, según Human Rights Watch y Physicians for Human Rights.

Las deportaciones también han aumentado en distintos países de Iberoamérica y, en algunos casos, se han realizado hacia terceros países o sin garantías suficientes, con riesgos de devolución, vulneraciones del principio de no devolución, expulsiones colectivas y separación familiar.

El cuarto panel abordará el papel de las instituciones de derechos humanos en el seguimiento y la documentación de estos procesos y en el fortalecimiento de la protección de las poblaciones más vulnerables, especialmente niñas, niños y adolescentes, así como mujeres.

Desafío 4: Permanencia y movilidad humana en contextos de desastres, cambio climático y degradación ambiental: impactos y respuestas para la garantía efectiva de los derechos humanos

Las comunidades afectadas por desastres, efectos adversos del cambio climático y degradación ambiental enfrentan cada vez más situaciones que las obligan a desplazarse o permanecer en sus territorios. En 2025 se registraron 29,9 millones de desplazamientos internos por desastres en el mundo y más de 4,3 millones en las Américas.

La movilidad humana en contextos de desastres, cambio climático y degradación ambiental es uno de los desafíos más urgentes y normativamente más complejos de la agenda iberoamericana e integra situaciones como el derecho a permanecer en el lugar de origen en condiciones dignas y seguras, la migración como estrategia de adaptación libre e informada, el desplazamiento forzado y las evacuaciones, la reubicación planificada y la inmovilidad involuntaria de quienes no pueden desplazarse.

Aunque ha habido avances, como la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2025, la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Resolución 2/24 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, persisten vacíos para garantizar una protección integral y diferenciada.

El quinto panel de la Cumbre se centrará en los desafíos normativos para la permanencia y la movilidad humana en contextos de desastres, efectos adversos del cambio climático y degradación ambiental, así como al rol de las instituciones nacionales y subnacionales de derechos humanos para fortalecer la documentación, la incidencia legislativa, el litigio estratégico basado en los nuevos instrumentos internacionales y la participación de las comunidades afectadas.

Desafío 5: Combatiendo la xenofobia y los discursos de odio: democracia, derechos y contranarrativas

La xenofobia y los discursos de odio contra las personas migrantes y refugiadas representan un desafío para la democracia, la cohesión social y los derechos humanos. Las Naciones Unidas han advertido sobre la expansión de narrativas que, amplificadas por la desinformación y la inteligencia artificial, responsabilizan a las personas migrantes de problemas económicos, sociales y de seguridad y contribuyen a justificar políticas restrictivas.

En Colombia, el vencimiento del registro del Estatuto Temporal de Protección dejó sin mecanismos accesibles de regularización a las personas venezolanas que llegaron posteriormente. Diversos países de las Américas han adoptado medidas que restringen las vías de ingreso, regularización y protección. En contraste, España anunció su primer programa de regularización extraordinaria en más de 20 años, que podría beneficiar a hasta 900.000 migrantes en situación irregular.

En este escenario, combatir la xenofobia requiere también fortalecer políticas que reduzcan la irregularidad, amplíen las vías de regularización e integración y garanticen el acceso efectivo a derechos, evitando que la exclusión institucional alimente estas narrativas o justifique nuevas restricciones. Este será el tema del sexto y último panel de la Cumbre.