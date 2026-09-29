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30 sep 2026 Actualizado 04:07

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Real Cartagena no pudo con el último de la tabla: en Santa Marta igualó 1-1 ante Unión Magdalena

En su próxima actuación enfrentará a Boca Juniors de Cali, el sábado 3 de octubre a las 8:20 p.m. en el estadio Jaime Morón

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En el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta, se jugó la fecha 11 del torneo Betplay donde Real Cartagena, no pudo con el colero del campeonato e igualó ante Unión Magdalena.

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El conjunto auriverde se fue arriba en el marcador con un gol tempranero al minuto 9, autoría de Luis Mario Tafur, quien tras pase de Janet Alemán definió para poner las acciones arriba por la mínima diferencia. Sin embargo, a los 45 Yeison Solarte tuvo un error y anotó gol en contra para poner las cosas 1-1.

Iniciando la segunda etapa, una falla en el fluido eléctrico suspendió el partido y 50 minutos después, se reanudó sin que ambas escuadras pudieran hacerse daño.

Ahora los heroicos son quintos en la tabla con 15 puntos, y en su próxima actuación enfrentarán a Boca Juniors de Cali, el sábado 3 de octubre a las 8:20 p.m. en el estadio Jaime Morón.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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