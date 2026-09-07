Después de una década, familias que fueron víctimas de despojo cuentan con energía en Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

La Gobernación de Córdoba informó que culminó el proyecto de electrificación rural en las parcelas El Levante, corregimiento de Tres Piedras, en la zona rural de Montería, donde se estaría garantizando el acceso al servicio de energía eléctrica para las familias a las que hace más de una década, les restituyeron sus tierras en este sector.

Según lo establecido, este proyecto de construcción de redes eléctricas en media y baja tensión y montaje de subestaciones eléctricas habría sido financiado y ejecutado por la Gobernación de Córdoba.

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“La obra fue concebida como una respuesta a las necesidades de esta comunidad que fue beneficiaria de procesos de restitución de tierras y como parte del compromiso del departamento de cerrar brechas de acceso a servicios públicos esenciales. El proyecto atendió las disposiciones establecidas en tres sentencias de restitución de tierras que ordenaban garantizar condiciones dignas de vida y acceso a servicios públicos para las familias del sector”, detalló la administración departamental.

“El proyecto contempló la construcción de redes de media y baja tensión, instalación de postes, montaje de transformadores, acometidas, sistemas de medición y la legalización ante el operador de red. La primera etapa estuvo orientada a garantizar el suministro de energía eléctrica a 21 viviendas”, agregó.

Para Dairo Martínez Miranda, habitante de la vereda El Levante, contar con energía representaría un beneficio directo para la actividad económica de las familias campesinas que habitan en la zona.

“Tener energía aquí en nuestra vereda es un beneficio no solamente para la vereda, sino para cada una de las personas que viven en este lugar”, expresó, al señalar que el servicio permite conservar productos como pescado y pollo y utilizar equipos necesarios para sus labores diarias.

Mientras, Yolanda Almanza Fuentes, habitante de El Levante, calificó la llegada de la energía como “una bendición” y destacó que, aunque viven lejos de la ciudad, este servicio les permite estar más cerca de las oportunidades y beneficios que trae consigo la modernidad.

Finalmente, las autoridades departamentales destacaron que la electrificación de El Levante contribuiría a la reducción de brechas energéticas y fortalecería las condiciones para el bienestar y la productividad de las familias.