Comunidad del Centro de Bucaramanga pide garantías para próximos eventos de la feria en esta zona

La organización de los próximos eventos de la Feria Bonita 2026 en el centro de Bucaramanga quedó bajo la lupa luego de los inconvenientes registrados durante el superconcierto realizado el sábado 5 de septiembre en el estadio Américo Montanini.

John Castillo Díaz, edil y presidente de la Comuna 15, aseguró que como él, más de 5.000 personas que tenían boletas no pudieron ingresar al espectáculo y advirtió que una situación similar podría generar nuevos disturbios durante los eventos programados en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.

De acuerdo con Castillo, varios ediles de la Comuna 15 fueron invitados por la Alcaldía de Bucaramanga al superconcierto y contaban con boletas para ingresar a una zona de palcos. Sin embargo, pese a llegar aproximadamente a las 6:30 de la noche, no pudieron acceder al estadio. “Después de largas filas, ya eran las nueve de la noche y no nos permitieron el ingreso al evento”, relató el edil.

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El dirigente comunal cuestionó que, mientras cientos de personas permanecían en las filas sin poder ingresar, posteriormente circularon imágenes en redes sociales en las que, según dijo, se evidenciaban espacios disponibles en algunas zonas de palcos.

Preocupación por los próximos conciertos en el Centro de Bucaramanga

La inquietud aumenta debido a que entre el 10 y el 13 de septiembre están programados nuevos eventos en la Plaza Cívica, un espacio con condiciones diferentes a las del estadio y con zonas de circulación más reducidas para vehículos y peatones.

Por eso, el presidente de la comuna 15 pidió al alcalde de Bucaramanga reunirse con las autoridades y con los líderes cívicos del centro de la ciudad para revisar las condiciones de seguridad y los aforos.

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El temor de los líderes comunales es que personas con boletas que no puedan ingresar terminen concentrándose en los alrededores de la Plaza Cívica y se repitan hechos de alteración del orden público como los registrados el sábado, cuando, según el relato entregado en la entrevista, hubo caída de vallas y estampidas en algunos puntos de ingreso.

John Castillo insistió en que la intención no es cuestionar la realización de la Feria Bonita que tendrá su curso hasta el 13 de septiembre, sino pedir mayores garantías de organización y seguridad para los asistentes y para los habitantes del centro de Bucaramanga