Cinco pacientes de Coosalud han fallecido por falta de referencias a otro nivel de complejidad

Cúcuta

Alarmante es la situación que están afrontando los pacientes de la EPS Coosalud como consecuencia de la falta de atención a otros niveles de alta complejidad en esta región del oriente colombiano.

Caracol Radio pudo conocer un informe de las autoridades sanitarias donde se revela la crítica situación que están viviendo los pacientes.

Trascendió que desde el 1 de agosto a la fecha han fallecido cinco personas y once pacientes están a la espera que otras instituciones de mayor complejidad los reciban, especialmente en Unidades de Cuidados Intensivos.

Las autoridades informaron que lo más grave es la falta de respuesta de la EPS, a ello se suma la carencia de contrato con el hospital Erasmo Meoz que si atiende a los usuarios de Coosalud pese a la alta cartera que tiene la EPS con el centro médico, la falta de respuesta a las acciones judiciales como tutelas y además el silencio de los organismos de control y ministerio público.

En medio de este panorama no se descarta que situaciones similares se estén registrando con otras Eps en el centro asistencial más importante de la región.