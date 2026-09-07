Atentado contra el padre del parlamentario Ariel Rodríguez

Cúcuta

Las autoridades adelantan actos urgentes para poder establecer las causas, móviles y quienes estarían detrás del ataque armado contra el padre del Representante a la Cámara Ariel Rodríguez.

Los hechos que se presentaron en la zona céntrica sobre el barrio Carora, se registraron cuando el familiar Luis Francisco Rodríguez iba a bordo de su vehículo en movimiento y recibió varios disparos, resultando ileso.

El pasado 30 de julio, desconocidos lanzaron dos granadas contra la vivienda del parlamentario ubicada en el sector de la variante La Floresta, resultando ilesa su esposa y sus hijos.

Por ahora se desconoce quienes estarían detrás de estos hechos violentos contra el dirigente político por el partido Liberal en Norte de Santander.

Las autoridades designaron una comisión de policía judicial para que adelante la investigación que permita llegar hasta los responsables.