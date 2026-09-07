Capturan a 23 presuntos integrantes de ‘Los Necios’ tras 20 allanamientos en Santander

Bucaramanga

Una operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército, el CTI y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de 23 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Necios’, señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en municipios de las provincias Comunera y de Vélez, en Santander.

El operativo se desarrolló después de más de ocho meses de investigación y fueron 20 allanamientos en los municipios de Socorro, Vélez, Puente Nacional y Barbosa. De acuerdo con las autoridades, la estructura estaría dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes, utilizando sectores urbanos y rurales para desarrollar sus actividades ilícitas.

Durante los procedimientos fueron incautados 4.450 gramos de marihuana, 79,67 gramos de cocaína y 92,49 gramos de anfetaminas. Además, las autoridades reportaron la incautación de un arma de fuego, nueve teléfonos celulares, tres grameras y 1.080.000 pesos en efectivo.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, aseguró que con este resultado se logró afectar una renta criminal que superaría los 80 millones de pesos mensuales.

“Quiero felicitar a la Fuerza Pública, a la Fiscalía y a todos los organismos de inteligencia por esta operación”, manifestó el mandatario, quien destacó el impacto del procedimiento en la seguridad de las comunidades de Puente Nacional, Barbosa, Vélez y Socorro.

El gobernador agregó que la administración departamental continuará respaldando a la Fuerza Pública mediante la articulación institucional y la destinación de recursos para fortalecer sus capacidades operativas, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad en Santander.

A su turno, el presidente Abelardo De la Espriella a través de su cuenta de X también se refirió a este caso e indicó que “esta estructura utilizaba domicilios, fincas y veredas para almacenar, distribuir y comercializar droga en zonas urbanas y rurales de Santander. Seguimos golpeando todas las estructuras del narcotráfico, desde los grandes carteles hasta quienes envenenan nuestros barrios y municipios. Los vamos a perseguir, capturar y llevar ante la justicia”.