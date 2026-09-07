70 mil personas visitaron la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro. Esto fue lo más importante

Bucaramanga

La vigésima cuarta edición de la Feria del Libro, Ulibro tuvo una asistencia de 70.000 personas durante los diez días de programación en Neomundo. A esta versión fueron convocados 500 escritores, poetas, músicos, artistas y editoriales. Hubo 400 actividades entre conversatorios, encuentros con autores, lanzamientos de libros, conciertos, obras de teatro, talleres y tertulias.

La Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, destaca que en esta oportunidad se “fortalecieron espacios para autores y editoriales independientes, con 62 escritores seleccionados para presentar sus obras y más de 20 editoriales participantes”.

Camila Botero Santos, directora de Unab Cultural resaltó “la visita de más de 10.000 niñas y niños en actividades de lectura, escritura y oralidad para vivir una verdadera fiesta de la cultura”.

La clausura

Claudio Narea, guitarrista de la banda chilena Los Prisioneros, ofreció el recital de clausura. Los asistentes escucharon canciones icónicas como “El baile de los que sobran”; “Por qué no se van”; “Tren al sur” y “Pa Pa Pa”.

Narea había presentado horas antes un libro de su autoría llamado “Los Prisioneros: Biografía de una amistad”.

La organización de la feria también resaltó la participación de 62 autores independientes. “Se fortaleció la apuesta de editoriales independientes con más de 20 estands en las que se destacaron Mediapluma Editorial, Editorial Monarca, Editores del Manglar o Vericuetos”.

Según fuentes de Ulibro los espacios más visitados fueron el Salón del Cómic y el Pabellón Infantil. “En esta edición los amantes de la cultura geek encontraron de nuevo el espacio para comprar stickers, libretas, juguetes, botones y pines. Los emprendimientos se unieron a la venta de estos pequeños detalles que sirvieron para consolidar esta apuesta de Ulibro”, reseña la universidad.