Vendaval genera emergencia en Córdoba: varios municipios reportan fallas en el servicio de energía. Foto: prensa Afinia.

Montería

Durante las primeras horas de la mañana de este domingo, 6 de septiembre, vientos huracanados e intensas lluvias se registraron en el departamento de Córdoba, afectando la infraestructura eléctrica. La empresa Afinia informó que varios municipios reportan fallas en el servicio de energía tras el colapso de redes.

“Las fuertes lluvias, vientos huracanados y tormentas eléctricas que se presentaron en Planeta Rica, Montelíbano, La Apartada, Puerto Libertador, Ayapel y Buenavista han generado novedades en el servicio de energía en sectores urbanos y rurales de estos municipios. Nuestras brigadas se encuentran en terreno para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, dijo a través de X.

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Otras zonas que reportaron afectación en el servicio de energía eléctrica por averías son Montería, Los Córdobas, Puerto Escondido y Canalete.

Sobre las 12:52 p.m. de este 6 de septiembre, Afinia indicó que habrían reparado los daños en la línea Santa Lucía – Puerto Escondido, logrando restablecer el fluido eléctrico en las zonas referenciadas.

Las evaluaciones para determinar daños en el departamento de Córdoba continúan en los 30 municipios, especialmente se busca establecer si hay viviendas destechadas.

El departamento permanece bajo monitoreo ante los constantes cambios del clima que ha venido experimentando esta sección del país.