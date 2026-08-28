Autoridades mantienen alerta en más de 10 municipios por posibles incendios forestales en Córdoba. Foto: Colprensa (referencia).( Thot )

Montería

Las autoridades ambientales advirtieron que hasta el momento no hay registro de incendios forestales graves en Córdoba, pero más de 10 municipios del departamento se mantienen en alerta ante la posible ocurrencia de estos hechos.

Se trata de zonas como Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Antero, San Bernardo del Viento, Lorica, Ciénaga de Oro, San Andrés de Sotavento, Sahagún, Chinú, Momil y Tuchín.

“En los que tenemos especial alerta son los de la zona costanera, que son los que más se golpean con este tipo de circunstancias, al igual que el cordón indígena y municipios de la sabana. Estamos preparándonos con los cuerpos de bomberos, los organismos de socorro y demás autoridades competentes”, expresó el subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), Albeiro Arrieta.

Tras lo expuesto, la CAR - CVS recomendó a las alcaldías y comunidades de los 30 municipios estar atentas, especialmente en las jurisdicciones mencionadas.

Cabe recordar que el departamento ha experimentado sensaciones térmicas que han alcanzado los 50°C.