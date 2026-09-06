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06 sep 2026 Actualizado 22:19

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Shakira hace historia en Billboard: ‘Dai Dai’ llega al No. 1 de Rhythmic Airplay

La colombiana consigue por primera vez el primer lugar de este listado con la canción que interpreta junto a Burna Boy.

11 June 2026, Mexico, Mexiko-Stadt: Soccer, Men&#039;s, World Cup, Opening Match, Mexico vs. South Africa, Group Stage, Group A, Matchday 1, Mexico City Stadium, Shakira performs at the opening ceremony. ATTENTION: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)

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Shakira suma un nuevo logro a su carrera. La artista colombiana llegó por primera vez al No. 1 de la lista Rhythmic Airplay de Billboard con ‘Dai Dai’, su colaboración con Burna Boy.

El resultado representa un nuevo momento histórico para la cantante, quien suma con esta canción su 12.ª entrada en este listado. Hasta ahora, su mejor posición había sido el quinto lugar con ‘Hips Don’t Lie’, junto a Wyclef Jean, en 2006.

De acuerdo con Billboard, ‘Dai Dai’ encabeza el listado correspondiente al 5 de septiembre, mientras que para Burna Boy también representa un importante avance en su carrera.

A través de sus redes sociales, Shakira celebró el logro y agradeció a sus seguidores por el respaldo que ha recibido la canción.

El artista nigeriano consigue con esta canción su primer No. 1 como artista principal y el segundo en total dentro de Rhythmic Airplay.

El éxito de ‘Dai Dai’ también se refleja en las listas musicales. Según Billboard, la canción alcanzó el No. 1 en Rhythmic Airplay, convirtiéndose en el primer liderazgo de Shakira en este listado.

El éxito de la canción no se limita a las listas de radio. El video de ‘Dai Dai’ superó recientemente los 1.000 millones de visualizaciones en YouTube, convirtiéndose en el primer video musical de 2026 en alcanzar esta cifra y, según los datos compartidos, en el más rápido de la década en conseguirlo.

La canción fue presentada como tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y está vinculada al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

Con este nuevo No. 1, Shakira amplía su historial de éxitos en Billboard y demuestra que, incluso después de décadas de carrera, continúa marcando nuevos hitos en la música.

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