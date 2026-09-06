La Reina del Flow regresa a Bogotá y continúa su gira por Latinoamérica

Lo que comenzó como una historia en televisión ahora también se vive sobre los escenarios. La Reina del Flow continúa su gira por Latinoamérica con un espectáculo que reúne música, actuación, coreografías y algunos de los momentos más recordados de la producción colombiana.

La gira inició el 3 de septiembre en Santiago de Chile y continuará por diferentes ciudades de la región. El recorrido incluye presentaciones en Lima, Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata, entre otras ciudades, donde los seguidores podrán volver a encontrarse con las canciones y personajes que hicieron de la serie un fenómeno internacional.

El espectáculo lleva al público nuevamente al universo de Yeimy Montoya y Charly Flow, esta vez a través de una puesta en escena que combina música en vivo, narrativa, efectos visuales y coreografías.

Después de sus presentaciones en otros países de Latinoamérica, La Reina del Flow volverá a presentarse en Bogotá. El concierto está programado para el 25 de octubre de 2026 en el Movistar Arena, con apertura de puertas a las 4:00 de la tarde y comienzo del espectáculo a las 8:00 de la noche.

La nueva presentación permitirá que los seguidores colombianos vuelvan a disfrutar en vivo de las canciones y personajes de una producción que nació en Colombia y que logró conquistar audiencias en diferentes países.

Con esta gira, La Reina del Flow lleva su música fuera de la pantalla y convierte algunas de las historias y canciones más reconocidas de la serie en una experiencia para vivir directamente con el público.