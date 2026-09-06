SENA amplió el plazo de inscripción para la Cuarta Oferta 2026: fechas y programas disponibles

Conozca hasta cuándo tiene plazo para inscribirse en la Cuarta Oferta de Formación Presencial y a Distancia. Fotos SENA y Getty Images

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es una de las instituciones públicas más importantes del país al ser promotora de la formación técnica, tecnológica y profesional de todos los colombianos, contando con una variedad de modalidades formativas para el interés de quienes quieran ampliar su nivel educativo o reforzarlo.

En esta oportunidad, el SENA, mediante la ampliación de su Cuarta Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2026, busca extender aún más su red académica para que más personas empiecen sus estudios con la red educativa gratuita que dispone la institución.

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¿Hasta cuando se amplía la Cuarta Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2026?

El SENA a través de sus redes sociales comunicó que la convocatoria se extendió hasta el 6 de septiembre para los interesados en aplicar a la variedad de programas disponibles.

Algunos de los programas que se encuentran en la convocatoria con los siguientes:

Actividad Física

Alimentos y Bebidas

Ajuste primario en maquinas de confección domesticas

Agrotrónica

Análisis y desarrollo de software

Animación 3D

Animación Digital

Asesoría comercial

Asistencia en la función pública

Asistencia en veterinaria

Carpintería

Decoración de espacios interiores

En el portal Betowa del SENA podrá consultar la totalidad de programas disponibles.

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¿Cómo inscribirse a la Cuarta Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2026?

Para acceder a la convocatoria, deberá registrarse o iniciar sesión si ya tiene cuenta en el portal Betowa.

Si no se ha registrado, tendrá que ingresar sus datos personales y documento de identidad y realizar el proceso que se le solicite dentro de la página web.

Después de haber realizado el anterior paso, podrá asegurar su cupo de entre los 30.000 que se tienen disponibles para los 1550 programas divididos en cinco niveles de educación.

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¿Qué encontrará dentro de los programas de la Cuarta Oferta de Formación?

Dependiendo de la selección que realizo, cada programa contará con lo siguiente en su contenido:

Descripción del programa.

Requisitos adicionales (aplican en ciertos espacios académicos).

¿Qué habilidades se desarrollarán?.

Modalidad del programa.

Jornadas en las que se desarrollará.

Sedes a nivel nacional donde se desarrollará el programa.

¿Por qué debería de estudiar en esta convocatoria?

Los programas que ofrece el SENA presentan una gran variedad de oportunidades para especializarse en algún sector laboral dentro del mercado colombiano, logrando mejores resultados en su formación obteniendo:

Formación de nivel superior

Aprendizaje con enfoque practico

Desarrollo de pensamiento critico

Competencias para el sector productivo

Recuerde que el SENA no realiza cobros adicionales por inscripciones ni por el aseguramiento de cupos al ser un proceso totalmente gratuito, por lo que no se deje engañar.

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