Putin recibe la propuesta de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania

FOTODELDÍA MOSCÚ (Federación Rusa), 14/05/2025.- El presidente ruso, Vladímir Putin, habla durante una declaración conjunta a los medios de comunicación con el primer ministro de Malasia tras sus conversaciones en el Kremlin en Moscú, Rusia, este miércoles. El primer ministro malasio se encuentra de visita oficial en Moscú. EFE/ Alexander Nemenov / POOL / ALEXANDER NEMENOV / POOL ( EFE )

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reanudó este sábado —tras más de seis meses de pausa— las negociaciones con Estados Unidos con el fin de reavivar el proceso de paz en Ucrania, para lo que ambos bandos aceptaron suspender durante 72 horas los ataques contra sus respectivas capitales.

Putin recibió en el Palacio del Kremlin a los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que estos llevaban a Moscú y a Kiev “una propuesta para poner fin a la guerra”.

“Los representantes estadounidenses —Steve Witkoff y Jared Kushner— se prepararon minuciosamente para este viaje. No solo expresaron el interés habitual en poner fin pronto a las hostilidades, sino que también expusieron diversas ideas sobre las posibles vías para alcanzar un acuerdo”, confirmó, al término del encuentro, Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin.

Por el momento, se desconoce el contenido de dicha propuesta, aunque la postura rusa se ha endurecido con el paso de los meses, en gran medida, debido a los exitosos ataques ucranianos contra la retaguardia rusa, desde refinerías a almacenes de comercio electrónico.

De hecho, Ushakov explicó que, durante las consultas, “se destacaron los auténticos éxitos del ejército ruso en su avance en el frente y se manifestó la seguridad de que se lograrán los objetivos marcados”.

En todo caso, dado que el Kremlin y la Casa Blanca consideran que los acuerdos alcanzados en la cumbre de agosto de 2025 en Alaska han perdido toda vigencia, los analistas consideran que las negociaciones tendrán que empezar de cero.

Moscú, la primera parada

Las negociaciones que se han adelantado desde que Trump volvió al poder, hace dieciocho meses, no han producido ningún resultado. La diferencia radica en que esta ocasión los mediadores harán por primera vez escala en Kiev.

“La situación que vamos a tratar hoy no es, por supuesto, fácil”, admitió Putin al comienzo del encuentro en el que transmitió “palabras de agradecimiento” al presidente Trump. Entre otras cosas, agradeció a su homólogo “su deseo sincero de contribuir a una pronta solución mutuamente aceptable”.

Según explicó Ushakov, el líder ruso insistió en la tendencias nazis del gobierno ucraniano y en la necesidad de eliminar “todas las causas originales del conflicto”, aunque también confirmó “la voluntad de continuar el trabajo conjunto con los americanos en la búsqueda de una solución político-diplomática”.

Los mediadores estadounidenses prometieron tener en cuenta este domingo en sus contactos en Kiev “las valoraciones y observaciones del presidente ruso para un arreglo duradero al conflicto en Ucrania”, explicó el alto funcionario ruso.

Por ese motivo, Ushakov insistió en que la reunión de más de tres horas -la primera desde enero y que tuvo lugar menos de dos semanas después de la visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe- había sido “útil” y “oportuna”.

Un tímido alto el fuego

Con el fin de facilitar la llegada de los mediadores estadounidenses, Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenaron cesar durante tres días los ataques aéreos, pero sólo contra las capitales de su enemigo, Kiev y Moscú.

Al respecto, Putin destacó que Moscú había suspendido todos los bombardeos contra Kiev tras recibir la propuesta ucraniana por los canales oficiales, mientras añadió que los ataques enemigos también se habían reducido considerablemente tanto contra la capital como contra el resto del territorio ruso.

El jefe de Estado ruso explicó que su país “hará todo lo posible para garantizar la seguridad del proceso negociador y de los mediadores”, pero negó un acuerdo con Kiev para una tregua “más amplia”.

Zelenski había plantado, anteriormente, el cese de los bombardeos a nivel nacional, algo que el Kremlin ya había asegurado el pasado viernes que no aceptaría. Por el contrario, Moscú atacó en el centro de Kiev la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania y también el aeropuerto capitalino.

Por su parte, el presidente ucraniano dijo haber tomado nota y advirtió que la próxima semana llevará a cabo su promesa de convertir en completamente inseguro el espacio aéreo ruso, amenaza que Moscú tachó de “terrorismo de Estado”. De hecho, por ese motivo, Putin aseguró que Moscú “no negocia con terroristas” y el Kremlin descartó una cumbre tripartita a no ser que sea para firmar la paz definitiva.

Putin desoye a sus aliados

Varios de los principales aliados y socios del Kremlin han llamado a Putin en las últimas semanas a cesar las hostilidades cuanto antes, pero el mandatario, al tiempo que agradeció el interés, rechazó dichos llamamientos.

Así ocurrió esta semana con el primer ministro indio, Narendra Modi, y el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, y antes con su vecino, el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, quien le instó a “congelar” el conflicto.

Las negociaciones ruso-ucranianas con mediación de la Casa Blanca están estancadas desde febrero pasado, cuando comenzó la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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