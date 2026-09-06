Gobernador de Norte de Santander rechazó ataques contra la Fuerza Pública en Ocaña y Guamalito

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, rechazó los recientes ataques contra el Batallón Militar de Ocaña y la Subestación de Policía de Guamalito, en el municipio de El Carmen.

Villamizar expresó su solidaridad y respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública y a sus familias, tras estos hechos de violencia que afectaron a las autoridades, la institucionalidad y la tranquilidad de los habitantes de la región.

Asimismo, señaló que en coordinación con los organismos de seguridad, se adelantan acciones para garantizar la protección de los uniformados y de la ciudadanía ante estas situaciones.

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“Estamos comprometidos siempre a seguir trabajando de manera articulada por la seguridad, la protección y el bienestar de los nortesantandereanos”, afirmó el gobernador.

Por su parte, las autoridades mantienen las acciones de seguridad en la zona para responder ante posibles nuevas situaciones que puedan poner en riesgo a la Fuerza Pública y a la población civil.

Recordemos que el Ejército confirmó el fallecimiento del capitán Marco David Piragón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, quienes fueron asesinados en el ataque perpetrado contra el cantón militar Trapiche en Ocaña, Norte de Santander.