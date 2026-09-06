RUI: ¿Qué significa la clasificación B01, B02, B03, B04 y B07? Condición de la familia según grupo

Imagen de referencia de personas usando computador y logo del RUI. Fotos: Getty Images / Ventanilla Social RUI

El sábado, 1 de agosto, entró en vigencia el Registro Universal de Ingresos (RUI), el cual ejercerá en Colombia como el único y principal instrumento de focalización de los subsidios, programas, políticas y servicios de la oferta social en todo el país, según explicó el Departamento Nacional de Planeación (DNP), aunque no quiere decir que se reemplace el Sisbén.

¿Cómo funciona el RUI?

El objetivo del RUI es ampliar la información con la que el Estado identifica las condiciones de los hogares para una posterior clasificación de cara al acceso de subsidios y programas del Gobierno Nacional.

Para este fin, el RUI, según el DNP, “integra y cruza información del Sisbén con datos de diferentes registros administrativos disponibles en el Estado, a través del Registro Social de Hogares”, es decir, de otras entidades como la DIAN, PILA, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Registraduría Nacional del Estado Civil y registros de propiedad, entre otras fuentes.

Puntaje y clasificación del RUI

El puntaje y la clasificación del RUI funciona desde cuatro escalafones divididos en A, B, C y D, de la siguiente manera:

A1 - A5: Pobreza extrema

Este primer conjunto agrupa a los hogares en situación de pobreza extrema.

B1 - B7: Pobreza moderada

Son los hogares en condición de pobreza moderada.

C1 - C18: Vulnerabilidad

Corresponde a hogares en condición de vulnerabilidad.

D1 - D21: Ni pobre ni vulnerable

Comprende hogares que no están en situación de pobreza.

¿Qué significa la clasificación B01, B02, B03, B04 y B07?

De acuerdo con el Sisbén, el grupo B está asociado a población en pobreza moderada. Existen programas sociales que priorizan hogares en pobreza, pero cada uno utiliza reglas propias.

Por esta razón, estar en B3, B5 o B7 no permite saber por sí solo qué subsidios recibirá.

¿Cómo consultar el puntaje en el RUI?

El Registro Universal de Ingresos, RUI, se encuentra alojado en el portal Ventanilla Social de Planeación Nacional, por lo cual, para acceder a sus datos, deberá seguir estos pasos:

Ingresar al portal Ventanilla Social del DNP: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/ Seleccione “Consulta RUI” en las opciones de la parte superior de la página. Escoja el tipo de documento e ingrese el número del mismo. Haga clic en “Consultar”. Verifique los datos de su hogar y clasificación. Seleccione “Imprimir” para guardar en formato PDF o imprimir directamente.

Esta pantalla le mostrará su clasificación directamente, pero si desea conocer la información detallada de la ficha del hogar, deberá registrarse como ciudadano, en caso de no tener cuenta. Para ello: