Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 5 de septiembre: sorteos y números ganadores
Entérese de los resultados del último sorteo de las loterías de Boyacá, Cauca, Baloto y Baloto Revancha de este sábado 5 de septiembre de 2026.
La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘Un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.
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Resultados Lotería de Boyacá del sábado 5 de SEPTIEMBRE de 2026
El resultado del premio mayor del sorteo es: Sorteo por realizarse
¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?
- Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.
- Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.
- Allí tiene dos botones para realizar su apuesta: Loti y LottiRed.
- Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.
- Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.
- Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.
Resultados Lotería del Cauca del sábado 5 de SEPTIEMBRE de 2026
Este sábado 5 de septiembre de 2026 se juega la Lotería del Cauca a las 11:00 de la noche.
El resultado del premio mayor es: Sorteo por realizarse
¿Cuáles son los premios de la Lotería del Cauca?
Las personas que deseen participar en la Lotería del Cauca tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.
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Resultados de Baloto y Baloto Revancha HOY 5 de SEPTIEMBRE de 2026
Conozca a continuación los resultados:
Baloto
- Números ganadores: Sorteo por realizarse
- Superbalota: Sorteo por realizarse
Revancha
- Números ganadores: Sorteo por realizarse
- Superbalota: Sorteo por realizarse
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